Аграриям Среднего Урала перепало 63 миллиона 

Правительство РФ выделило Минсельхозу из резервного фонда 5 миллиардов рублей на покупку дизтоплива для аграриев. Как сообщается на сайте кабмина, субсидии в текущем году получат 79 субъектов РФ, имеющие в «арсенале» посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур.
Свердловской области из этого «пирога» достанется 63 миллиона рублей, «соседям» — Челябинской и Тюменской — 113,4 и 68,8 миллиона. Пермским аграриям на топливные нужды выделено 55,3 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".
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