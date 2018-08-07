В России средний размер потребительского кредита достиг рекордного уровня

Информация указана за второй квартал 2018 года. По предоставленным данным средний размер потребительского кредита достиг 180 тысяч рубей.

Данный показатель аналитики называют рекордным. Его увеличение в сравнении с прошлым годом составило 33%. Информацию подготовили в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Специалисты бюро сравнили показатели с данными Объединенного кредитного бюро. ОКБ заявило, что рост среднего размера кредита за тот же период составил 41% и составил 172 тысячи рублей, пишет РБК.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Кабмин продлил действие программы льготного автокредитования в России до 2020 года. Программа действует с 2015 года. По ней кредитная организация предоставляет скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Затраты кредитора в дальнейшем возместит федеральный бюджет.

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