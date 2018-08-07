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В России средний размер потребительского кредита достиг рекордного уровня
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В России средний размер потребительского кредита достиг рекордного уровня 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Информация указана за второй квартал 2018 года. По предоставленным данным средний размер потребительского кредита достиг 180 тысяч рубей.
Данный показатель аналитики называют рекордным. Его увеличение в сравнении с прошлым годом составило 33%. Информацию подготовили в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».
Специалисты бюро сравнили показатели с данными Объединенного кредитного бюро. ОКБ заявило, что рост среднего размера кредита за тот же период составил 41% и составил 172 тысячи рублей, пишет РБК.
Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Кабмин продлил действие программы льготного автокредитования в России до 2020 года. Программа действует с 2015 года. По ней кредитная организация предоставляет скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Затраты кредитора в дальнейшем возместит федеральный бюджет.
Фото: pixabay.com
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