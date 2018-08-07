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Счетная палата раскритиковала господдержку малого бизнеса
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Счетная палата раскритиковала господдержку малого бизнеса 

RB.ru 7 часов назад
Отмечается, что с 2014 по 2017 года на развитие малого и среднего предпринимательства со стороны государства было выделено 120,5 млрд рублей. При этом задачи по созданию рабочих мест в этом секторы снизились в четыре раза — с 108 тысяч в 2014 году до 25 тысяч в 2017 году.
Аудиторы также указывают, что отсутствует связь между выделяемой суммой и плановыми задачами. Например, в Адыгее выделили 209 млн рублей, а там планируется создать 73 рабочих места, тогда как в Ямало-Ненецком АО с финансирование в 9 млн рублей создадут 81 рабочее место.
Кроме того, сами субсидии распределяются по регионам неравномерно. За три года — с 2014 по 2016 — более 20% федеральных средств, предусмотренных на господдержку, были направлены лишь в 5 из 85 регионов, а в 2017 году около 40% субсидий пришлось на 11 регионов, которые получили более 200 млн рублей.
Счетная палата указала и на невыполнение задачи президента, который требовал довести численность работников в малом и индивидуальном предпринимательстве до 20 млн человек к 2018 году. На 1 июля число занятых в МСП составляет 19,2 млн человек.
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