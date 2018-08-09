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Чистая прибыль Evraz за I полугодие выросла в более чем 13 раз — до $1,145 млрд
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Чистая прибыль Evraz за I полугодие выросла в более чем 13 раз — до $1,145 млрд 

Rambler News Service 20 минут назад
Чистая прибыль горно-металлургической компании Evraz по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2018 года выросла в 13,3 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила $1,145 млрд, следует из отчета компании.
Выручка компании за тот же период увеличилась на 24,2%, до $6,343 млрд, а операционная прибыль выросла в 2,1 раза, до $1,731 млрд
Показатель EBITDA вырос на 65,5% в первом полугодии и составил $1,91 млрд
По итогам завершившегося полугодия компания заявила о выплате промежуточных дивидендов на общую сумму $577,34 млн из расчета $0,4 на акцию.
Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Ее активы расположены в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире.
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