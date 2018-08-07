Новокузнецкий ХК «Металлург» купил 17 квартир для игроков и тренеров

Хоккейный клуб «Металлург» из Новокузнецка приобрел недвижимость в городе базирования команды. Квартиры ранее принадлежали риэлтерскому агентству «Элит риэлт» и были выставлены на торги в ходе банкротства компании.

Согласно данным сайта единого федерального реестра сведений о банкротстве, для погашения долга компании в ходе нескольких торгов были распроданы десятки квартир. Реализовать имущество с первого раза не получилось. При начальной цене около 2,7 млн руб. за квартиры площадью около 50 кв. м желающих купить их не оказалось. После значительного снижения стоимости до примерно 1,9 млн руб. претенденты появились.

Одним из крупных покупателей оказался ХК «Металлург». Он приобрел в общей сложности 17 типовых квартир в соседних домах на ул. Ермакова в центральной части города недалеко от берега реки Томь. Общая сумма сделок составила 32,6 млн руб.

«Ассоциация «Новокузнецкий хоккейный клуб „Металлург“, в целях обеспечения спортсменов Клуба и тренерского состава помещением для проживания, а также сокращением издержек на аренду жилья действительно приобрела на аукционе данные квартиры», — сообщили Sibnovosti.ru в руководстве клуба.

Отметим, что в заявке на последний сезон на сайте клуба значатся 32 игрока, а также 10 человек тренерского и административного штаба.

По данным портала «НайдиДом», средняя стоимость аренды квартиры в Новокузнецке в июле составляла около 12 тыс. руб. В предыдущем месяце показатель был ниже на 16%. В среднем, 1 кв. м обходился нанимателям в 216 руб. При этом, по данным портала, в сегменте 2-комнатных квартир стоимость аренды за месяц увеличилась почти вдвое и достигла рекордного уровня — более 17 тыс. руб.

Новокузнецкая команда «Металлург» была основана в 1949 году. 22 ноября 1960 дебютировала в классе «А» чемпионата СССР (сильнейший дивизион советского хоккея). С 2008 по 2017 годы выступала в Континентальной хоккейной лиге (Восточная конференция, дивизион Чернышева). В сезоне 2011/2012 «Металлург» показал свой лучший результат — команда набрала 75 очков, заняв общее 17-е место из 23 команд. В мае 2017 года «Металлург» был исключен из состава КХЛ и перешел в Высшую хоккейную лигу чемпионата страны. По итогам сезона 2017-2018 годов клуб занял 13-е место среди 27 команд. Его генеральным спонсором является Evraz Group

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»