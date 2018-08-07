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Средняя зарплата свердловчан достигла 40 338 рублей
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Средняя зарплата свердловчан достигла 40 338 рублей 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Средняя заработная плата жителей Свердловской области за год выросла на 7,7% и в июне 2018 года составила 40 тысяч 338 рублей. При этом без учета небольших предприятий, в которых трудятся менее 15 сотрудников, показатель еще выше — 44 тысячи 715 рублей. Свежие данные опубликованы на сайте Свердловскстата, передает "Уралинформбюро".
Больше остальных свердловчане зарабатывают в финансовой и страховой сфере (62,2 тысячи рублей), в сфере научных исследований и разработок (61,6 тысячи) и в области информации и связи (51,8 тысячи). Самые маленькие зарплаты у работников гостиниц и общепита — 21,1 тысячи рублей.
Стоит отметить, что по данным за январь-февраль средняя зарплата свердловчан составляла 34 140 рублей.
В июне был опубликован отчет областного министерства экономики и территориального развития, основанный на статистических данных. Из него следовало, что самые богатые свердловчане трудятся в сфере производства готовых металлических изделий, информации и связи. Средняя зарплата в этих отраслях в январе-апреле 2018 года превышала 49 тысяч рублей. Самая скромная зарплата была зафиксирована в сфере гостиничного бизнеса — чуть выше 19 тысяч рублей.
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