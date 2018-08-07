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Акции «Роснефти» обновили исторический максимум после публикации отчета по МСФО
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Акции «Роснефти» обновили исторический максимум после публикации отчета по МСФО 

dp.ru 6 часов назад
Утром 7 август акции "Роснефти" обновили исторический максимум на Московской бирже — на фоне публикации отчета за второй квартал и полугодие по МСФО. Согласно данным торгов, в 10.13 стоимость акций поднималась до 426 рублей за штуку. Предыдущий максимум был зафиксирован 3 января 2017 года. Тогда стоимость одной акции поднималась до 425,7 рубля. В отчете «Роснефти» по МСФО сообщается, что во втором квартале чистая прибыль компании выросла до 228 млрд рублей, за полугодие этот показатель увеличился в четыре раза и составил 309 млрд рублей. Свободный денежный поток за полугодие при этом увеличился более чем в два раза — до 363 млрд рублей.
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