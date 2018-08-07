Акции «Роснефти» обновили исторический максимум после публикации отчета по МСФО 

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Структуры Сбербанка предъявили к "Юлмарту" требования на 2,7 млрд рублей

"Аэрофлот" закончил первое полугодие с убытком на 7 млрд рублей

Чистая прибыль "Газпрома" за полугодие выросла в 16 раз, до 284 млрд рублей