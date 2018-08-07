Ипотечники рискуют оказаться в пожизненной кабале

Долги россиян по ипотечным кредитам выросли за последний год (на июль) на 0,9 п. п. до уровня в 6,1% ВВП, рассказали РБК Банке России . Совокупный объем ипотечных кредитов физлиц за этот же период вырос на 23,5% и достиг рекордного уровня 5,7 трлн руб. За первое же полугодие 2018 г. объем ипотечных кредитов оказался на 69,4% больше, чем год назад.

Хотя ипотечники остаются наиболее дисциплинированными плательщиками по кредитам (просроченная задолженность у них составляет 2,02% по сравнению с просрочкой по неипотечным кредитам 10,1%), все же Банк России с 1 января 2018 года повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10 до 20%. ЦБ также планирует ввести заградительные коэффициенты для ипотеки без первоначального взноса.

Банк России делает это с той целью, чтобы нынешняя ипотечная эйфория не привела Россию к тому, к чему она же привела США в 2008 г. ЦБ опасается, что взрывной рост ипотечного кредитования в России (прогноз — 10 трлн руб. в 2020 г.), заложенный в стратегию Агентства по ипотечному жилищному кредитованию , может закончиться массовой катастрофой на этом рынке.

Эти предосторожности возникли не на ровном месте: в России набирает силу феномен, когда заемщики, чтобы получить у банка ипотечный кредит, сперва берут (иногда в том же самом банке) кредит потребительский, и используют его как первый взнос по ипотеке. С начала 2017 г. количество таких займов выросло в 2,4 раза — с 1800 до 4400. Проблема для клиента в том, что эти деньги надо отдать за 2— 5 лет, а не за 15—20 лет, как за ипотеку.

«Снижение платежеспособного спроса порождает дефляцию предложения. Но нет гарантий, что подобная карамельная ситуация на этом рынке будет длиться вечно — или хотя бы до того момента, когда сегодняшние ипотечники расплатятся с долгами», — предупреждает старший аналитик группы банковских рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Доронкин.

Подобные операции выглядят безответственно как со стороны заемщиков, так и со стороны банков, считает глава российского отделения британского агентства недвижимости Real Estate Worldwide Олег Стволинский . «Люди берут на себя обязательства по кредиту, ставки которого почти в два раза выше, чем если бы они взяли „честный“ ипотечный кредит. Это не говоря о том, что им придется первые несколько лет выплачивать одновременно два кредита, и в случае потери работы они лишатся и жилья, и денег, и еще останутся должны. По сути, они кладут все яйца в одну корзину, идя на колоссальный риск», — сказал он «Ридусу»

Встречаются случаи, когда заемщик берет оба кредита в одном и том же банке, «чтобы два раза не вставать» — но со стороны банковских работников такие вещи являются махинациями уже без кавычек, говорит эксперт. «Кредитные менеджеры отлично осведомлены, что нельзя возлагать на человека долговую нагрузку, превышающую половину его доходов. Но два кредита одновременно могут превышать допустимый потолок, загоняя человека в долговую кабалу, возможно, до конца жизни. Такой менеджер, соглашаясь выдать клиенту второй кредит, делает вид, что перед ним два разных человека, чтобы выполнить свой личный план по привлечению клиентов и заработать бонусы. Но этим он создает заемщику реальные проблемы, которых тот, возможно, в этот момент сам не осознаёт», — предупреждает Стволинский.