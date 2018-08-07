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РД МУГИСО ищет арендаторов помещений в центре Екатеринбурга
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РД МУГИСО ищет арендаторов помещений в центре Екатеринбурга 

АиФ Урал 6 часов назад
Фото: АиФ Урал
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» предоставляет в долгосрочную арендунедвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68.
Офисные помещения №№245-250, 253-259, 261-272.
Общая площадь— 369,7 кв.м., расположены на третьем этаже здания.
Отдельный вход. Состояние помещений хорошее, наличие парковки.
В непосредственной близости остановка общественного транспорта, высокий пешеходный трафик, здание расположено на пересечении центральных улиц города: Восточная и Малышева (здание Трансагентства).
Стоимость аренды за 1 кв.м. — 396,59 руб., арендная плата за весь объект — 146 617, 87 рублей. В стоимость не включены коммунальные услуги, они оплачиваются отдельно.
Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества. По итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор аренды сроком на 5 лет.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже или аренде, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7 922 196 63 73 или через официальный сайт www.rdmugiso.ru.
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