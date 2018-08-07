Готовое жильё в Дубае пользуется большим спросом, чем строящееся

Май стал первым месяцем в 2018 году, когда ежемесячные продажи жилья на стадии застройки превысили 2 000 единиц. Для сравнения: за первые семь месяцев 2017 года этот порог преодолели четыре раза, сообщает Khaalej Times. Такие данные свидетельствуют о постепенном перераспределении интереса покупателей в сторону готовой недвижимости, согласно докладу GCP-Reidin. Причем девелоперы исчерпали все способы, чтобы привлечь инвесторов к строящимся комплексам.

Наибольшее количество продаж реализуемых объектов приходится на долю Jumeirah Village Circle, Town Square, Dubai World Central, Dubai Creek Harbour и Dubai Marina. Dubai Sports City стал лучшим районом в плане сделок с готовым жильём: здесь зафиксирован прирост продаж по сравнению с прошлым годом: 581 объект по сравнению с 467.

В центре эмирата также появились признаки возобновления интереса к готовым проектам: за первые семь месяцев 2018 года было продано 344 единицы жилья по сравнению с 365 в 2017 году. Хорошая тенденция также наблюдается в Dubai Marina, JVC и International City. По данным GCP-Reidin, в Motor City, International Media Production Zone и Discovery Gardens сделки с готовым жильём значительно упали.

Поэтому сейчас, пока спрос на готовые объекты только восстанавливается, есть хорошая возможность купить элитную квартиру в ОАЭ действительно недорого.

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