Самарская область получит 106 млн руб. из госбюджета на приобретение ГСМ

По информации в распоряжении, в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. выделяется 5 млрд рублей. Они предоставлены в виде субсидий субъектам РФ на софинансирование расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

Деньги получат 79 субъектов страны, которые имеют посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Средства пойдут на покупку не менее 90 тыс. т дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.

Самарской области на эти цели предоставят 105,6 млн рублей.