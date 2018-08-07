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Самарская область получит 106 млн руб. из госбюджета на приобретение ГСМ
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Самарская область получит 106 млн руб. из госбюджета на приобретение ГСМ 

Волга Ньюс 6 часов назад
По информации в распоряжении, в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. выделяется 5 млрд рублей. Они предоставлены в виде субсидий субъектам РФ на софинансирование расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.
Деньги получат 79 субъектов страны, которые имеют посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Средства пойдут на покупку не менее 90 тыс. т дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.
Самарской области на эти цели предоставят 105,6 млн рублей.
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