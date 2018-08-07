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За первое полугодие 2018 года в регионе введено 563,4 тыс. кв. м жилья
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За первое полугодие 2018 года в регионе введено 563,4 тыс. кв. м жилья 

Волга Ньюс 5 часов назад
Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такие данные содержаться в опубликованном Самарастатом докладе о социально-экономическом положении Самарской области за июнь 2018 г.
При этом основные объемы жилья введены индивидуальными застройщиками — 400,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 71,1% от общего объема жилья, введенного в январе–июне 2018 года.
Напомним, плановое задание по вводу жилья в эксплуатацию в регионе на 2018 год составляет 1,9 млн кв. метров.
В денежном выражении объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по данным Самарастата в июне 2018 г. составил 12,1 млрд руб. (76,6% от июня 2017 года и 112,5% к маю текущего года). В целом за первое полугодие 2018 г. этот показатель составил 54,4 млрд руб. (82,2% от данных прошлого года).
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