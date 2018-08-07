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Тарифы на ЖКХ в Ростовской области в следующем году планируют поднять сразу на 6%
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Тарифы на ЖКХ в Ростовской области в следующем году планируют поднять сразу на 6% 

161.ru 5 часов назад
Фото: 161.ru
Дончанам придется больше платить за электричество и другие коммунальные услуги
На сайте правовой информации Ростовской области опубликовали предполагаемый индекс изменения платы за коммунальные услуги. В среднем жителям Дона придется платить на 6% больше, чем сейчас.
— Индексы изменятся с 1 июля 2019 года, — следует из документа. В июле этого года тарифы подняли в среднем на 3%. Так, жителям городов теперь приходится платить 3,83 руб/кВт⋅ч, если они потребили электричество в пределах соцнормы, и 5,35 руб/кВт⋅ч, если больше соцнормы. Если цену поднимут еще на 6%, дончане будут платить 4,05 и 5,67 руб/кВт⋅ч соответственно.
Тарифы изменятся с 1 июля 2019 года
Тарифы на газ в этом году выросли на 3,4% и теперь составляют 6,13 рубля за кубометр. При росте цен на 6% жителям области придется платить 6,5 рублей за кубометр,
Накануне в Минэкономразвития РФ предложили повысить тарифы на ЖКХ из-за роста НДС. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
161.ru: последние новости
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