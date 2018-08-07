РЖД заработают миллиард за границей

В тексте проект указано, что в 2019 году выручка составит 489 млн долларов при 7 реализуемых проектах. При этом EBITDA при ведении зарубежной деятельности составляет 51 миллион. Однако к 2025 году показатели составят 1,007 млрд долларов и 178 млн соответственно при 13 реализуемых проектах. В программе указано 19 потенциальных зарубежных проекта, в которых РЖД могут принять участия.

Помимо уже реализуемых проектов на Кубе, в Сербии, Иране и Индии, там указаны потенциальные стройки, такие как строительство и эксплуатация железнодорожных линий в обход Алма-Аты в Казахстане и эксплуатация легкорельсового транспорта в этом городе, строительство железнодорожных коридоров на острове Лусон на Филиппинах, а во Вьетнаме — строительство железнодорожной ветки до аэропорта.

При этом, ОАО «РЖД» замечает, что финансовые показатели носят прогнозный характер.