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РЖД заработают миллиард за границей
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РЖД заработают миллиард за границей 

РЖД-Партнер 5 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
В тексте проект указано, что в 2019 году выручка составит 489 млн долларов при 7 реализуемых проектах. При этом EBITDA при ведении зарубежной деятельности составляет 51 миллион. Однако к 2025 году показатели составят 1,007 млрд долларов и 178 млн соответственно при 13 реализуемых проектах. В программе указано 19 потенциальных зарубежных проекта, в которых РЖД могут принять участия.
Помимо уже реализуемых проектов на Кубе, в Сербии, Иране и Индии, там указаны потенциальные стройки, такие как строительство и эксплуатация железнодорожных линий в обход Алма-Аты в Казахстане и эксплуатация легкорельсового транспорта в этом городе, строительство железнодорожных коридоров на острове Лусон на Филиппинах, а во Вьетнаме — строительство железнодорожной ветки до аэропорта.
При этом, ОАО «РЖД» замечает, что финансовые показатели носят прогнозный характер.
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