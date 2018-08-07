Чистая прибыль Почта банка за I полугодие выросла в 7 раз — до 1,8 млрд рублей

Согласно сообщению, активы Почта банка с начала года выросли в 1,1 раза —до 272 млрд рублей, кредитный портфель до вычета резервов увеличился в 1,2 раза и составил 255 млрд рублей.

Портфель клиентских пассивов вырос в 1,3 раза и составил 229 млрд рублей.

«Выдачи кредитных продуктов по онлайн-заявкам составили порядка 24% от общего объема, а объем привлеченных с помощью цифровых каналов депозитов достиг 37% от общего объема портфеля вкладов», — отметили в пресс-службе банка.

По словам главы Почта банка Дмитрия Руденко, 90% сети приходится на малые города и сельскую местность.

Региональная сеть банка за I полугодие 2018 года увеличилась на 3,8 тыс. точек — до 16,29 тыс. отделений в 5,1 тыс. населенных пунктах. Клиентская база с начала года увеличилась на 1,6 млн человек — до 7,9 млн клиентов.