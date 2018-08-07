Ещё
Чистая прибыль Почта банка за I полугодие выросла в 7 раз — до 1,8 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.64
+0.05 Золото
1212.96
–0.03 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Чистая прибыль Почта банка за I полугодие выросла в 7 раз — до 1,8 млрд рублей 

Rambler News Service 5 часов назад
Согласно сообщению, активы Почта банка с начала года выросли в 1,1 раза —до 272 млрд рублей, кредитный портфель до вычета резервов увеличился в 1,2 раза и составил 255 млрд рублей.
Портфель клиентских пассивов вырос в 1,3 раза и составил 229 млрд рублей.
«Выдачи кредитных продуктов по онлайн-заявкам составили порядка 24% от общего объема, а объем привлеченных с помощью цифровых каналов депозитов достиг 37% от общего объема портфеля вкладов», — отметили в пресс-службе банка.
По словам главы Почта банка Дмитрия Руденко, 90% сети приходится на малые города и сельскую местность.
Региональная сеть банка за I полугодие 2018 года увеличилась на 3,8 тыс. точек — до 16,29 тыс. отделений в 5,1 тыс. населенных пунктах. Клиентская база с начала года увеличилась на 1,6 млн человек — до 7,9 млн клиентов.
Rambler News Service: последние новости
Дольщики Urban Group попросили Путина разобраться в ситуации с банкротством компании Цена акций «Роснефти» обновила исторический максимум Средняя зарплата в Екатеринбурге выросла на 7,7%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег179
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки161
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России87
Рубль упадет до осени148
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение