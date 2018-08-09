Что нужно знать пермякам при покупке недвижимости 

Никак не выселитьЖительница Перми, назовем ее Марина, на одном из торговых сайтов увидела объявление о продаже однокомнатной квартиры в микрорайоне Садовый. Сделка проходила без участия риелторов, что всегда снижает стоимость покупки. Это Марину и привлекло. Хозяин показал ей все документы и квартиру. Цена устроила, и Марина приобрела жилье. Но не придала большого значения тому, что там прописаны владелец квартиры и его жена. Однако продавец заверил покупательницу, что они вот-вот снимутся с регистрационного учета. Как потом выяснилось, пермячка стала жертвой банального обмана. Дело в том, что владелец квартиры с женой развелся, а она имела право бессрочного проживания на приобретенных Мариной квадратных метрах — жилье было выделено ей и супругу как переселенцам из ветхого фонда. В результате перед покупательницей возникла реальная перспектива совместного проживания с незнакомым человеком. Марина обращалась в различные инстанции и суд, но переломить ситуацию не удалось. Став единоличной владелицей квартиры, она так и не смогла избавиться от квартирантки — право той на проживание подтвердил суд. Подобные инциденты единичны, но все-таки случаются. Специалисты советуют тщательно проверять документы или действовать через фирмы, работающие с недвижимостью. Повелась на дешевизнуЧаще всего люди попадаются на уловки профессиональных мошенников. Нередко покупателей подводит неуместная в денежных делах доверчивость. Они верят продавцу, которого видят впервые, а он беззастенчиво этим пользуется. Жительница Чернушинского района решила купить квартиру. Сделками такого рода никогда раньше она не занималась, и ей сразу «повезло» — наткнулась на жулика, который тщательно подготовил аферу. Мошенник подделал документы на квартиру и разместил объявление о продаже на одном из сайтов. С целью привлечь покупателей он указал довольно низкую цену. Вот чернушанке эта квартира и приглянулась. Да и продавец убедил в правильности выбора. Покупательница посмотрела документы и, поскольку толком в них не разбиралась, решила, что все в порядке. Жулик к тому же уговорил ее отдать деньги еще до сдачи бумаг на оформление в многофункциональный центр. Когда документы оказались в руках специалистов, те сразу выяснили, что продавец квартиры не является ее владельцем, и отказали обманутой покупательнице в регистрации права собственности. Теперь в ситуации разбирается полиция. Преступника найдут, но вот деньги вряд ли удастся вернуть. Чернушанка осталась и без средств, и без квартиры. Покажите документыСлучаи мошенничества с недвижимостью в Пермском крае не так уж редки. Сотрудники Росреестра периодически выявляют попытки зарегистрировать поддельные нотариальные доверенности, свидетельства о праве на наследство, акты органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков и другие документы. Чтобы не попасть в подобную переделку в процессе купли-продажи недвижимости, необходимо убедиться в том, что сведения о ней зарегистрированы в Росреестре. Подтверждением этого является либо свидетельство о государственной регистрации права, либо выписка о зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) правах. Однако еще не все жители Прикамья свои права оформили. Зачастую документы на право собственности хранятся у них дома. А ситуацией умело пользуются мошенники. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, зарегистрируйте свои права, если этого еще не сделали. Времени уйдет не так уж много по сравнению с теми хлопотами, которые могут причинить жулики. Сведения о правообладателях будут внесены в ЕГРН, а их права окажутся под защитой государства. Также специалисты советуют при покупке жилья не доверять словам продавцов и предоставленным ими документам. Чтобы избежать возможных осложнений, всю необходимую информацию нужно получить самим. Деньги не вернутьБывает, покупатели удостоверяются в том, что документы на квартиру в полном порядке, заключают сделку, отдают деньги, а потом выясняется, что квартира находится в залоге или истинный владелец жилья признан недееспособным либо ограничен в правах. Следует иметь в виду, что квартиры с обременением обычно продают по доверенности. Другой крупный подводный камень — жилье, находящееся в общей долевой собственности. Случается, сделка заключается с одним из собственников, тогда остальные получают право преимущественного приобретения реализуемой доли. Если пренебречь этими моментами, то подобная сделка решением суда может быть признана недействительной. Купленная квартира или доля в ней вернется прежнему владельцу, а деньги, уплаченные за недвижимость, скорее всего, просто исчезнут. Взыскать их обычно очень сложно. КомментарийЛариса Аржевитина, руководитель управления Росреестра по Пермскому краю:— Информация об объектах недвижимости, зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях содержится в Едином государственном реестре недвижимости. Любой гражданин может запросить информацию об основных характеристиках и зарегистрированных правах в отношении интересующего объекта недвижимости или имеющуюся в ЕГРН информацию о переходе прав на объект недвижимости. Слишком частая смена собственника зачастую свидетельствует о проблемном объекте. С запросом можно обратиться непосредственно в офисы многофункционального центра «Мои документы» либо через личный кабинет на сайте Росреестра. Хочу дать еще один совет: не передавайте деньги за приобретенную недвижимость сразу после сдачи документов на регистрацию прав. Поместите их в банковскую ячейку с условием передачи продавцу после получения выписки из ЕГРН о регистрации перехода права собственности. КстатиДля физических лиц выписка из ЕГРН о правах на объект недвижимости на бумажном носителе стоит 400 рублей, в электронном виде — 250 рублей. Справка «РГ»Согласно закону, владелец недвижимости может подать в МФЦ или Росреестр заявление: все сделки с его имуществом проводить только при его участии. В этом случае, если кто-то предоставит документы на регистрацию той же квартиры и предъявит доверенность, сделку не оформят, поскольку участие собственника будет обязательным условием. Куда обратитьсяУправление Росреестра по Пермскому краю: г. Пермь, ул. Ленина, 66, корп. 2, тел. (342) 205-95-59, e-mail 59_upr@rosreestr.ru. Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ): г. Пермь, ул. Осинская, 16, тел. (342) 270-11-20 (доб. 104), email mfc@permkrai.ru.