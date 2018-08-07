Минтруд обещает пенсию в 34 тысячи рублей

Минтруд поведал о том, на какую предельно возможную пенсию может рассчитывать гражданин после реформирования пенсионной системы. Это 40 процентов от заработка, который он получал до выхода на покой.

Ведомство привело расчет исходя из ограничения для уплаты страховых взносов работодателем — 1 021 тыс. рублей за год. При такой базе, ежемесячный заработок должен соответствовать 85 тыс. рублей. Поэтому максимально допустимый размер пенсии (40 процентов) — это 34 тысячи рублей.

Но, средний российский заработок составляет совсем другую сумму — 40 тыс. рублей. А это значит, что пенсия при таком уровне будет значительно скромнее, 16 тыс. рублей.