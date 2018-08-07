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ФТС: профицит торгового баланса России вырос более чем на 46%
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ФТС: профицит торгового баланса России вырос более чем на 46% 

Газета.Ru 5 часов назад
Положительное сальдо торгового баланса России в период с января по июнь текущего года выросло на 46,3% (на $31 млрд) и составило $98 млрд Об этом сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).
Как стало известно, экспорт России в первом полугодии увеличился на 26,5%, до $214,3 млрд
В свою очередь импорт вырос за указанный период на 13,6%, до $116,3 млрд
По данным ФТС, внешнеторговый оборот России составил $330,6 млрд
Ранее сообщалось, что цены на российскую пшеницу выросли на $15, до $231,5 за тонну.
Таким образом цены обновили максимум с конца 2014 года.
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