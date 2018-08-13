Расходы на обслуживание внешнего долга России в первом полугодии выросли на 30,7%

Расходы на обслуживание внешнего долга России в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30,7% — до 95,3 млрд рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты

Такой рост в Счетной палате объяснили «размещением в марте 2018 года государственных ценных бумаг Российской Федерации в рамках операции обмена на государственные ценные бумаги Российской Федерации иных выпусков в иностранной валюте по согласованию с их владельцами».

Расходы на обслуживание внутреннего долга России выросли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1% до 288,1 млрд рублей вследствие роста объема государственных внутренних заимствований.

Всего расходы на обслуживание государственного долга России увеличились на 55,8 млрд рублей или на 17% — до 383,4 млрд рублей. За соответствующий период 2017 года расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга России составили 327,6 млрд рублей, 2016 года — 313,9 млрд рублей.