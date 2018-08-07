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Почти все квартиры в новом доме от ПЗСП раскупили всего за две недели
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Почти все квартиры в новом доме от ПЗСП раскупили всего за две недели 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В новом доме от АО «ПЗСП», который возводят по улице Адмирала Макарова, 20а в микрорайоне Водники, всего за две недели раскупили почти все квартиры.
Продажи стартовали 16 июля. Шестиэтажный двухподъездный дом серии Э-600 оказался настолько востребован среди пермяков, что спустя две недели большинство квартир в нём приобрели.
«Люди доверяют ПЗСП как надёжному застройщику, ценят высокий уровень отделки квартир и благоустройства прилегающей территории. Кроме того, сам микрорайон, в котором расположен объект, традиционно пользуется популярностью у покупателей. Именно поэтому почти все квартиры в новом доме разошлись за рекордно короткий срок», — прокомментировала ситуацию начальник отдела недвижимости АО «ПЗСП» Валентина Верина.
Дом по улице Адмирала Макарова, 20а сдадут во втором квартале 2019 года. Квартиры в соседнем доме, который построят по улице Адмирала Ушакова, 15, начнут продавать не ранее 2020 года.
Всем, кто не успел купить квартиру в доме по адресу Адмирала Макарова, 20а, но хочет жить в этом микрорайоне, специалисты отдела недвижимости ПЗСП советуют приобрести жильё в новом доме по адресу 5-я Каховская, 8в (микрорайон Новые Водники). Продажи квартир в этом доме стартовали 1 августа.
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