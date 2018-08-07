«Росгосстрах жизнь» сократил сбор премий на 40% за полгода

У «Росгосстрах жизни» за первое полугодие этого года сократились премии на 40% до 17,1 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Впервые в истории компании взносы начали снижаться в I квартале — тогда они упали на 16,8% до 10 млрд руб. Из-за этого « Росгосстрах жизнь» опустилась со второго места на третье в рэнкинге страховщиков по размеру премий, уступив « Альфастрахование жизнь». Тогда сокращение сборов ее гендиректор Евгений Гуревич связал с изменениями на рынке: растут страховщики жизни, связанные с банками.

У «Росгосстрах жизни» была высокая зависимость от банков: 65,6% взносов за девять месяцев прошлого года компания получила через кредитные организации, отмечали аналитики «Эксперт РА».

В целом страхование жизни в I полугодии выросло на 42% до 222 млрд руб., из которых больше всего взносов (61%, или 136 млрд руб.) пришлось на ИСЖ, следует из данных ВСС. Сейчас ИСЖ продается в основном через банки и нередко предлагается под видом депозита. Выплаты страховщиков жизни в I полугодии составили 27,5 млрд руб.

Лидером рынка осталась компания «Сбербанк страхование жизни» (доля 38%), взносы которой составили 76,1 млрд руб., из которых 51 млрд руб. пришлось на ИСЖ. «Альфастрахование жизнь» собрала 28,3 млрд руб. премий, из которых на ИСЖ пришлось 19 млрд руб.