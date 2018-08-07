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В Лос-Анджелесе продают рекордно дорогой участок
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Участок с самым известным в мире почтовым индексом продадут за миллиард долларов 

dom.lenta.ru 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
В Лос-Анджелесе выставлен на продажу рекордно дорогой для городского округа участок земли, сообщает Mansion Global.
Поместье под названием «Гора» (The Mountain), расположенное в Беверли-Хиллз и имеющее самый популярный в мире почтовый индекс — 90210, оценили в миллиард долларов. Общая площадь участка — 157 акров (63,5 гектара).
Эксперты местного рынка недвижимости предполагают, что на территории может быть построен поселок миллиардеров. При этом девелоперу проекта предстоит очень тщательно рассчитать его рентабельность: земля поделена на 17 лотов, но только на шести из них разрешено строительство жилья. В общей сложности застроить можно около 26 акров из 157-ми, или 16 процентов выставленной на продажу территории. Конечная стоимость каждого из домовладений, возведенных в поселке, по мнению риелторов, превысит 100 миллионов долларов.
По данным Mansion Global, в 1990-х выставленный на продажу участок земли принадлежал телевизионному продюсеру Мерву Гриффину. Впоследствии его приобрел основатель компании Herbalife Марк Хьюз, планировавший построить на территории огромную усадьбу. Против строительства тогда выступили жители района.
Сейчас землей владеет компания, связанная с Виктором Франко Новалем — сыном известного лос-анджелесского предпринимателя и филантропа Викторино Новаля.
Присвоенный участку почтовый индекс 90210 прославился благодаря сериалу «Беверли-Хиллз 90210», вышедшему на экраны в 1990 году. В СССР одна серия молодежной драмы была показана также в 1990-м. Впоследствии сериал транслировался на каналах НТВ и СТС.
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