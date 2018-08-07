В Лос-Анджелесе продают рекордно дорогой участок

Участок с самым известным в мире почтовым индексом продадут за миллиард долларов

В Лос-Анджелесе выставлен на продажу рекордно дорогой для городского округа участок земли, сообщает Mansion Global.

Поместье под названием «Гора» (The Mountain), расположенное в Беверли-Хиллз и имеющее самый популярный в мире почтовый индекс — 90210, оценили в миллиард долларов. Общая площадь участка — 157 акров (63,5 гектара).

Эксперты местного рынка недвижимости предполагают, что на территории может быть построен поселок миллиардеров. При этом девелоперу проекта предстоит очень тщательно рассчитать его рентабельность: земля поделена на 17 лотов, но только на шести из них разрешено строительство жилья. В общей сложности застроить можно около 26 акров из 157-ми, или 16 процентов выставленной на продажу территории. Конечная стоимость каждого из домовладений, возведенных в поселке, по мнению риелторов, превысит 100 миллионов долларов.

По данным Mansion Global, в 1990-х выставленный на продажу участок земли принадлежал телевизионному продюсеру Мерву Гриффину. Впоследствии его приобрел основатель компании Herbalife Марк Хьюз , планировавший построить на территории огромную усадьбу. Против строительства тогда выступили жители района.

Сейчас землей владеет компания, связанная с Виктором Франко Новалем — сыном известного лос-анджелесского предпринимателя и филантропа Викторино Новаля.