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Игорный бизнес принёс бюджету Ставропольского края за полгода 8,3 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Ставропольского края за полгода 8,3 млн рублей 

Чемпионат.com 5 часов назад
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Ставропольского края за первую половину 2018 года составили более 8 млн рублей. Соответствующий отчёт опубликован на сайте Министерства финансов Ставропольского края. Согласно отчёту об исполнении бюджета, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 8,3 млн рублей. За июнь сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 1,4 млн рублей.
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