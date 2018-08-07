Игорный бизнес принёс бюджету Ставропольского края за полгода 8,3 млн рублей

Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Ставропольского края за первую половину 2018 года составили более 8 млн рублей. Соответствующий отчёт опубликован на сайте Министерства финансов Ставропольского края. Согласно отчёту об исполнении бюджета, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 8,3 млн рублей. За июнь сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 1,4 млн рублей.

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