«Лидер-инвест» в I полугодии на треть увеличил продажи недвижимости

МОСКВА, 7 авг — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Лидер-инвест», входящая в АФК «Система» , по итогам первого полугодия 2018 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% — до 5,3 миллиарда рублей, рассказали РИА Недвижимость в компании.

"При этом в июне объем поступлений превысил аналогичный показатель прошлого года в два раза и достиг 1,256 миллиарда рублей. В планах компании добиться удвоения объемов продаж также и по итогам года", — отмечается в пресс-релизе компании.

Как указывается в нем, в июле объем поступлений от продаж недвижимости составил около 1 миллиарда рублей, что превышает аналогичный показатель 2017 года примерно в 1,5 раза, добавляется в сообщении.

"Лидер-инвест" реализует в Москве объекты жилой и коммерческой недвижимости. Совокупный портфель проектов компании составляет 2 миллиона квадратных метров.