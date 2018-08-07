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Международные резервы России выросли на $1,3 млрд за месяц
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Международные резервы России выросли на $1,3 млрд за месяц 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Международные резервы России по состоянию на 1 августа составили $458,032 млрд против $456,749 млрд на 1 июля. Об этом сообщается в материалах Банка России.
Таким образом, за июль международные резервы выросли на $1,3 млрд, или на 0,3%.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $1,6 млрд и на 27 июля составили $459,5 млрд против $457,9 млрд на 20 июля.
Как стало известно объем ФНБ вырос за июль на 5 млрд руб.
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