Международные резервы России выросли на $1,3 млрд за месяц

Международные резервы России по состоянию на 1 августа составили $458,032 млрд против $456,749 млрд на 1 июля. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Таким образом, за июль международные резервы выросли на $1,3 млрд, или на 0,3%.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $1,6 млрд и на 27 июля составили $459,5 млрд против $457,9 млрд на 20 июля.

Как стало известно объем ФНБ вырос за июль на 5 млрд руб.