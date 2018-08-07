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Группы оренбургских предприятий задолжала сотрудникам более 20 млн рублей
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Группы оренбургских предприятий задолжала сотрудникам более 20 млн рублей 

ProOren 5 часов назад
Фото: ProOren
Прокурорскую проверку провели по факту возникновения крупного долга в отношении 993 работников ООО «Уралэлектрострой», ООО «Уралтранспортстрой», ООО «УралЛесСтрой», ООО «Уралэнергострой». Сумма составила 28 млн рублей.
Трем руководителям в итоге назначены штрафы в 30 тыс. рублей, директор «Уралэнергостроя» дисквалифицирован. После внесения представления и устранения нарушений ликвидирована задолженность по зарплате более чем на 17 млн рублей.
Постановления суда в законную силу не вступили. Надзорная деятельность продолжается.
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