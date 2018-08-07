Что нужно, чтобы получить разрешение на проживание в Петербурге?

Что говорят посетителиЧастый посетитель миграционной службы центра Дмитрий покинул свой дом, приехав в Санкт-Петербург из Донецкой области Украины в мае 2014 года, и решил получить гражданство РФ. Ему дали РВП (разрешение на временное проживание на территории РФ. — Прим. «РГ»), а теперь он оформляет вид на жительство. — Чтобы попасть на прием завтра, необходимо занимать очередь сегодня в полдень, участвовать в перекличках, даже ночью, — рассказывает Дмитрий. В шесть утра люди выстраиваются в порядке полученного номера, и ожидание продолжается до восьми, когда наконец-то запускают в здание. — Но это еще не конец ожидания. На данном этапе человек перемещается в следующую, уже официальную очередь, отстояв которую, он может получить или не получить, так как количество ограничено, талон на прием к инспектору, — продолжает Дмитрий. Однако выстоять в очереди — это еще полдела. Бывало, после суток на морозе и перекличек талон так и не давали — из-за ошибки в документах. Тогда приходится исправлять ошибку и заново занимать очередь. Если все-таки посчастливилось получить талон, то для того, чтобы встретиться в окошке с инспектором, придется еще подождать — иногда больше двух часов. Посетитель отделения УФМС в ЕЦД в среднем проводит в очереди почти сутки. Наличие талона — не гарантия, что документы будут приняты…властиНа просьбу «РГ» прокомментировать ситуацию с очередями в центре ответили, что повлиять на них не могут, так как это выходит за рамки их компетенции. — Государственные органы и коммерческие организации, располагающиеся в ЕЦД, самостоятельно организуют процесс оказания услуг населению, в том числе используя предварительную запись или электронные очереди. В связи с чем не вполне корректно рассматривать проблемы наличия очередей в «Едином центре документов» в целом. Напротив, за последнее время мы отмечаем, что по многим направлениям, таким как оформление заграничных паспортов, регистрация юридических лиц, проблема очередей практически отсутствует. По вопросам наличия очередей в конкретном государственном органе либо коммерческой организации граждане могут обратиться непосредственно в данный орган либо организацию, — пояснил начальник отдела рекламы ЕЦД Владимир Лаврухин…юристыАдвокат по миграционному праву Денис Стрельников подтвердил, что при подаче документов на разрешение на временное проживание и вид на жительство сохраняются большие очереди, а количество талонов значительно меньше, чем желающих попасть на прием. По словам эксперта, иногда инспектор распределяет номерки на свое усмотрение. Участились случаи, когда при их выдаче охранники требуют выйти из очереди семейным парам, которые состоят в браке меньше одного года: им говорят ждать, пока пройдет вся очередь. Соответственно, данное ожидание заканчивается ничем, в итоге люди не могут попасть на подачу документов. — Впоследствии обжаловать подобные ситуации весьма проблематично. Когда человек обращается в суд с обжалованием отказа в принятии документов, в миграционной службе утверждают обратное. Настаивая, что если человек не получил номерок, значит, он не обращался за подачей документов, никто ему ни в чем не отказывал, — говорит Денис Стрельников. Чтобы попасть на прием завтра, нужно занять очередь сегодня, участвовать в перекличках, даже ночьюСтоит отметить, что в последнее время ситуация с очередями немного изменилась. После того как на одном из петербургских телеканалов вышел репортаж о ЕЦД, людям просто запретили занимать очередь заблаговременно. Также в центре появилось окно, в котором через два-три часа ожиданий можно получить талон, предоставляющий право недели через две прийти в назначенное время к необходимому специалисту. Однако такая инновация с некоторыми нюансами доступна лишь участникам программы «Носитель русского языка» и тем, кто подает документы уже на гражданство. Для остальных посетителей миграционной службы все осталось без изменений. -С подачей на гражданство дела обстоят намного лучше, необходимо просто подойти к окну и записаться на конкретную дату. Но существует другая проблема. Многие мигранты, которые подают на гражданство на общих основаниях, сталкиваются с отказом в приеме документов. Им советуют оформлять статус носителя русского языка и только после этого подавать на гражданство. С чем это связано — неясно. Возможно, рассмотрение документов в общем порядке занимает много времени, и таким образом пытаются себя разгрузить, — продолжает адвокат. Тем временемСталкиваются с трудностями и те, кто желает вступить в программу «Носитель русского языка». Денис Стрельников отметил, что сначала от людей требуют посетить консультацию. Получается, что нужно выстоять очередь в окно, записаться на консультацию, которая состоится не раньше чем через две недели. И только после нее, если с документами все в порядке, записывают на подачу. Например, сейчас записывают на октябрь. При этом официально данной процедуры не существует. — В случае если документы у человека не приняли на консультации, он лишен возможности обжаловать отказ в принятии документов. При обращении в суд невозможно доказать, что человек был на подаче документов, а не на консультации, — резюмирует Стрельников.