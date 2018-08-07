Количество выданных разрешений на строительство в Петербурге выросло в 4 раза

За первое полугодие 2018 года Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешений на строительство жилья в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Между тем, ведомство отмечает снижение количества выданных разрешений на ввод объектов жилого фонда в эксплуатацию по сравнению с прошлым годом (за 6 месяцев 2018 года выдано 19 разрешений на ввод, за первое полугодие 2017 — 57).

Госстройнадзор проводит ревизию надзорных дел для предотвращения нарушений законодательства, предметом которой является проверка соответствия выполняемых работ проектной документации, изначально прошедшей экспертизу. Итоги ревизии неутешительные: строительство 21 объекта приостановлено, отменены 2 разрешения на строительство. Кроме этого 30 разрешений, по которым строительство так и не началось, а срок их действия закончился, также были отменены.

В целях пресечения самовольного строительства на территории Санкт-Петербурга в суды направлены 23 иска о сносе самовольных построек, из них в отношении многоквартирных жилых домов на землях ИЖС — 3 иска. В отношении 308 объектов, обладающих признаками «самостроя», проводится проверка.