Ещё
«Русагро» купила производителя свинины в Белгородской области за 1,8 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.66
+0.08 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

«Русагро» купила производителя свинины в Белгородской области за 1,8 млрд руб 

Прайм 4 часа назад
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, приобрела производителя свинины «КапиталАгро» (Белгородская область) и одноименный торговый дом за 1,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении «Русагро».
"Группа компаний «Русагро» приобрела ЗАО «КапиталАгро» и ООО «ТД „КапиталАгро“ за 1,8 миллиарда рублей. Чистый долг приобретенных компаний составляет 1,9 миллиарда рублей. В периметр сделки входят свинокомплексы с 10,4 тысячами свиноматок и убойное производство ежегодной мощностью 400 тысяч голов», — добавляется в релизе.
Агрохолдинг планирует модернизировать свинокомплексы и бойню, направив на эти цели около 300 миллионов рублей. «В результате этой покупки „Русагро“ увеличит долю на рынке полутуш, крупного куска и потребительской продукции», — отмечает компания.
Группа «Русагро» входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, порядка 7% — гендиректору «Русагро» Максиму Басову. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.
Прайм: последние новости
Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ в I полугодии выросла в 2,2 раза Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в I полугодии снизилась на 30% "Роснефть" в I полугодии снизила среднесуточную добычу углеводородов на 0,7%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег194
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России89
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»11
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение