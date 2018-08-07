«Русагро» купила производителя свинины в Белгородской области за 1,8 млрд руб

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Группа "Русагро" , один из крупнейших российских агрохолдингов, приобрела производителя свинины «КапиталАгро» (Белгородская область) и одноименный торговый дом за 1,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении «Русагро».

"Группа компаний «Русагро» приобрела ЗАО «КапиталАгро» и ООО «ТД „КапиталАгро“ за 1,8 миллиарда рублей. Чистый долг приобретенных компаний составляет 1,9 миллиарда рублей. В периметр сделки входят свинокомплексы с 10,4 тысячами свиноматок и убойное производство ежегодной мощностью 400 тысяч голов», — добавляется в релизе.

Агрохолдинг планирует модернизировать свинокомплексы и бойню, направив на эти цели около 300 миллионов рублей. «В результате этой покупки „Русагро“ увеличит долю на рынке полутуш, крупного куска и потребительской продукции», — отмечает компания.