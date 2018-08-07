В новгородском жилом комплексе арестовали более 200 квартир

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области арестовали более 200 квартир в одном из новых микрорайонов Великого Новгорода «Аркажская слобода». По информации ведомства, ограничительные меры наложены по требованию банка.

— Данное недвижимое имущество находится в залоге у финансовой организации, которая и обратилась в Арбитражный суд за взысканием средств за взысканием средств на общую сумму свыше одного миллиарда рублей, — сообщили приставы. — Стоимость каждой квартиры варьируется от 1,2 до 2,7 миллиона рублей.

Процедура описи была несложной, поскольку в квартирах еще никто не проживает. В акты описи и ареста включались только новые газовые счетчики и плиты, указывалось количество окон, дверей и другое значимое имущество.