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В новгородском жилом комплексе арестовали более 200 квартир
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В новгородском жилом комплексе арестовали более 200 квартир 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области арестовали более 200 квартир в одном из новых микрорайонов Великого Новгорода «Аркажская слобода». По информации ведомства, ограничительные меры наложены по требованию банка.
— Данное недвижимое имущество находится в залоге у финансовой организации, которая и обратилась в Арбитражный суд за взысканием средств за взысканием средств на общую сумму свыше одного миллиарда рублей, — сообщили приставы. — Стоимость каждой квартиры варьируется от 1,2 до 2,7 миллиона рублей.
Процедура описи была несложной, поскольку в квартирах еще никто не проживает. В акты описи и ареста включались только новые газовые счетчики и плиты, указывалось количество окон, дверей и другое значимое имущество.
В пресс-службе ведомства отметили, что представители должника смогут вернуть имущество после полной оплаты задолженности. В ином случае квартиры передадут в Росимущество для реализации на торгах.
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