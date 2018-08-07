На развитие цифровой экономики потратят более 3,5 трлн рублей из госказны

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Бюджет национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года может превысить 3,5 трлн рублей. Больше всего средств из госказны потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию государственных услуг и здравоохранение, сообщает РБК со ссылкой на проект документа, который минкомсвязь должна внести в правительство 15 августа.

Самым дорогим направлением программы станет проект «Информационная инфраструктура», в рамках которого планируется создать глобальную спутниковую систему для покрытия всей планеты беспроводным доступом в интернет, а также развивать сети мобильной связи пятого поколения (5G) и интернет вещей. Расходы по предварительным расчетам составят 993 млрд рублей, из которых 688 млрд рублей нужно будет привлечь из федерального бюджета.

На реализацию проекта «Цифровое государство», который будет впоследствии переименован в «Цифровое государственное управление»; перевод госуслуг и госуправления в цифровой формат, потребуется 621 млрд рублей, направление должно полностью финансироваться из федерального бюджета.

Еще 465 млрд рублей потребуется на проект «Экосистема поддержки цифровых проектов» (создание системы поддержки разработчиков цифровых технологий), 195 млрд рублей — на «Цифровые технологии и проекты» (развитие искусственного интеллекта и виртуальной реальности), 134 млрд рублей — на «Кадры для цифровой экономики», 25 млрд рублей — на «Информационную безопасность», около 1 млрд рублей — на доработку нормативной базы для развития цифровой экономики.

Кроме того, в нацпрограмме появится еще 8 федеральных проектов: «Цифровое здравоохранение», «Цифровая промышленность», «Цифровое сельское хозяйство», «Цифровое строительство», «Цифровой город», «Цифровой транспорт и логистика», «Цифровая энергетика», «Цифровое образование». Общий бюджет по ним может достичь 1,1 трлн рублей.