Ещё
На развитие цифровой экономики потратят более 3,5 трлн рублей из госказны
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.66
+0.08 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

На развитие цифровой экономики потратят более 3,5 трлн рублей из госказны 

Sostav.ru 4 часа назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Бюджет национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года может превысить 3,5 трлн рублей. Больше всего средств из госказны потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию государственных услуг и здравоохранение, сообщает РБК со ссылкой на проект документа, который минкомсвязь должна внести в правительство 15 августа.
Самым дорогим направлением программы станет проект «Информационная инфраструктура», в рамках которого планируется создать глобальную спутниковую систему для покрытия всей планеты беспроводным доступом в интернет, а также развивать сети мобильной связи пятого поколения (5G) и интернет вещей. Расходы по предварительным расчетам составят 993 млрд рублей, из которых 688 млрд рублей нужно будет привлечь из федерального бюджета.
На реализацию проекта «Цифровое государство», который будет впоследствии переименован в «Цифровое государственное управление»; перевод госуслуг и госуправления в цифровой формат, потребуется 621 млрд рублей, направление должно полностью финансироваться из федерального бюджета.
Еще 465 млрд рублей потребуется на проект «Экосистема поддержки цифровых проектов» (создание системы поддержки разработчиков цифровых технологий), 195 млрд рублей — на «Цифровые технологии и проекты» (развитие искусственного интеллекта и виртуальной реальности), 134 млрд рублей — на «Кадры для цифровой экономики», 25 млрд рублей — на «Информационную безопасность», около 1 млрд рублей — на доработку нормативной базы для развития цифровой экономики.
Кроме того, в нацпрограмме появится еще 8 федеральных проектов: «Цифровое здравоохранение», «Цифровая промышленность», «Цифровое сельское хозяйство», «Цифровое строительство», «Цифровой город», «Цифровой транспорт и логистика», «Цифровая энергетика», «Цифровое образование». Общий бюджет по ним может достичь 1,1 трлн рублей.
Один из разработчиков программы подчеркнул, что это предварительный расчет, и сумма может как увеличиться, так и сократиться. В минэкономразвития уточнили, что бюджет составлен на основе расчетов, которые представили в минкомсвязь ответственные за реализацию нацпрограммы ведомства.
Напомним, по указу Владимира Путина правительство должно представить нацпрограмму «Цифровая экономика» к 1 октября. Минкомсвязь отвечает за её реализацию, в работе над программой также участвуют Минэкономразвития, Минздрав, Минтранс, АНО «Цифровая экономика» (среди его учредителей — правительство России, агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Яндекс»).
Sostav.ru: последние новости
Казань заработает на наружке 3,1 млрд рублей за 10 лет Tele2 отчитался о первой прибыли за три года Google вдвое обогнал «Яндекс» по темпу роста доходов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег189
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки162
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России88
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»8
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение