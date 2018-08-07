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Более 700 млн рублей направят на реконструкцию цирка в Пензе
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Более 700 млн рублей направят на реконструкцию цирка в Пензе 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 7 августа. Бюджетные ассигнования на завершение реконструкции цирка в Пензе в 2019 — 2020 годах составят более 700 млн рублей. Распределение средств утверждено постановлением правительства РФ от 3 августа, которое размещено на официальном портале правовой информации.
Согласно приложению к постановлению, на завершение объекта в 2019 году будет выделено 300 млн рублей, в 2020 году — 405,6 млн рублей. Заказчиком работ выступает Минкультуры РФ, застройщиком — Росгосцирк.
Работы по демонтажу старого здания цирка и строительству на его месте современного объекта начались в Пензе в 2012 году. Первоначально его планировали сдать в 2014 году, однако сроки неоднократно переносились из-за проблем с проектно-сметной документацией. Как ранее отмечали власти Пензенской области, цирк готов на 70%.
Общая стоимость объекта составляет около 2,2 млрд рублей. Цирк, рассчитанный на 1600 мест, планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.
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