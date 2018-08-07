Столичный Росреестр увеличил поступления в бюджет города на 75% благодаря деятельности МФЦ

МОСКВА, 7 августа. / ТАСС /. Поступления в бюджет города Москвы от деятельности столичного управления Росреестра за шесть месяцев 2018 года составили около 493 млн рублей, что в 1,7 раза превышает перечисления за аналогичный период 2017 года (280 млн рублей). Об этом говорится в пресс— службе ведомства.

"Существенный рост финансовых поступлений в казну Москвы является прямым следствием работы центров «Мои документы»: чем больше жителей и юридических лиц столицы обращаются за госуслугами именно в МФЦ, тем большая часть госпошлин — по закону ровно половина общего объема — перечисляется непосредственно в бюджет города", — приводятся в сообщении слова руководитель столичного Росреестра Игоря Майданова . Согласно Бюджетному кодексу, поступления от деятельности ведомства распределяются между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта, уточняется в сообщении.

Всего же перечисления столичного управления Росреестра в бюджеты всех уровней в первом полугодии 2018 года составили 1,4 млрд рублей, что почти на 8% больше, чем в прошлом году (1,3млрд рублей). Основные доходы ведомства поступили от государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним — 1,3 млрд рублей.