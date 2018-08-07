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Удмуртия получит 75 млн рублей на поддержку сельхозпредприятий
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Удмуртия получит 75 млн рублей на поддержку сельхозпредприятий 

Izhlife 4 часа назад
Фото: Izhlife
Председатель правительства Удмуртии Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым распределил 5 млрд руб. из резервного фонда кабмина между 79 субъектами федерации. Из общей суммы Удмуртия получит субсидию в размере 74 млн 859 тыс. руб.
Как говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте правительства, деньги пойдут на поддержку местных сельхозпредприятий.
… на софинансирование расходных обязательств по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства для приобретения в 2018 году не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ, — говорится в распоряжении.
Деньги предоставляются в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 гг.
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