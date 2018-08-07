Спрос на офисы растет несмотря на повышение ставок аренды

«В течение первого полугодия незанятых офисных площадей класса А в Москве стало меньше на 3,5 процентных пункта, класса В — на 1,2 процентных пункта», — рассказал Министр Правительства Москвы , руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов

Спрос на офисы в крупнейшем финансовом и деловом центре России растет несмотря на повышение условий аренды. С января по июнь включительно арендные ставки по офисам класса А и B в Москве увеличились на 4,2 процента, достигнув средних значений в 23,9 и 14,7 тыс. рублей за квадратный метр.

Глава Департамента экономической политики и развития города отметил, что «восстановление деловой активности в городе после непростого периода 2014-2015 годов на фоне общего экономического роста и увеличения покупательной способности населения идет чрезвычайно активно. По сравнению с 2015 годом уровень вакантности по офисам класса А уменьшился в два раза, по офисам класса В — более чем наполовину», — отметил В. Ефимов.