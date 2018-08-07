В этом году россияне брали максимальные суммы автокредита

Средняя сумма автокредита в целом по России во втором квартале этого года равна 658 тысячам рублей. За полгода 2018 она выросла на 18 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости. Стоит отметить, что разница в суммах по регионам существенна. Если по России на покупку машины брали 618 тысяч рублей, то в Москве и области сумма достигла 850 тысяч рублей. Согласно подсчетам, за полгода было выдано автокредитов на 123 миллиарда рублей. Для сравнения, в прошлом году за такой же период было выдано почти 129 миллиардов рублей на кредитование автомобилей. Следует отметить, что объем просрочек сократился. В этот раз он составил 29,6 миллиарда рублей, после роста на протяжении долгого времени.

Напомним, что программу льготного кредитования автомобилей продлили до 2020 года. По замыслу, кредитная организация будет предоставлять скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в 10% от стоимости покупаемого автомобиля.