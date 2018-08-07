Группа «Эталон» приобрела участок в Петербурге под строительство нового ЖК

Группа «Эталон» приобрела права на земельный участок в Московском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса.

Планируемая реализуемая площадь нового проекта составит более 100 тыс. кв. м, включая жилую площадь, коммерческие помещения и паркинг. Поскольку основная часть разрешительной документации уже получена, компания планирует приступить к строительству и запустить продажи в начале 2019 года. В пешей доступности от будущего жилого комплекса расположена вся необходимая коммерческая и социальная инфраструктура. Проект также обладает хорошей транспортной доступностью: поблизости находится станция метро и несколько остановок наземного общественного транспорта.