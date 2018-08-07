Правительство Югры распределило «бонусы» между лучшими муниципалитетами

Департамент экономического развития Югры составил ежегодный рейтинг по оценке эффективности работы местных органов власти. Муниципалитеты, занявшие высшие позиции в списке, получат от властей региона гранты на общую сумму 200 млн рублей.

Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийск. Администрации столицы округа будут выделены 61,1 млн рублей, которые могут быть пущены на нужды города. Белоярский район, традиционно занимающий лидирующие позиции в рейтинге, получит 41,7 млн рублей, Мегион — 31,4 млн Ханты-Мансийскому району будут выделены 29,7 млн рублей. Покачи и Нижневартовский район получат из казны округа 21,8 и 14 млн рублей соответственно.

Отметим, мониторинг эффективности деятельности местных органов власти проводится на основе 12 целевых показателей, утвержденных указом президента РФ еще в 2008 году. Среди них, в частности, число субъектов малого и среднего предпринимательства, доля протяженности автодорог местного значения, величина потребления энергоресурсов и иные показатели.

Фото: admhmansy.ru