Изменился порядок получения жилищных сертификатов для пострадавших при ЧС

Правительство внесло изменения в постановление «О государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий».

Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым , размещён на официальном портале нормативных правовых актов.

По документу, государственные жилищные сертификаты выдаются гражданам, которые на момент ЧС, стихийного бедствия, террористического акта, из-за которых лишились крыши над головой, являются собственниками жилья и не имеют другого помещения, пригодного для проживания, либо имеют документы для госрегистрации права собственности на такое жильё, либо были зарегистрированы по месту жительства в утраченном помещении.

Кроме того, жилищный сертификат может получить собственник жилья, снятый с регистрационного учёта из-за службы в армии или зарегистрированный в другом регионе по уважительной причине.

«Государственные жилищные сертификаты выдаются гражданину, для которого и для всех членов семьи которого утраченное жилое помещение являлось единственным», — говорится в документе.

К членам семьи относятся постоянно проживающие (‎либо признанные таковыми судом) по месту жительства в утраченных жилых помещениях на день объявления режима ЧС супруг или супруга, а также дети (в том числе усыновлённые), родители и усыновители получателя сертификата, его внуки и в исключительных случаях иные лица.