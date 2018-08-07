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Изменился порядок получения жилищных сертификатов для пострадавших при ЧС
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Изменился порядок получения жилищных сертификатов для пострадавших при ЧС 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство внесло изменения в постановление «О государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий».
Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещён на официальном портале нормативных правовых актов.
По документу, государственные жилищные сертификаты выдаются гражданам, которые на момент ЧС, стихийного бедствия, террористического акта, из-за которых лишились крыши над головой, являются собственниками жилья и не имеют другого помещения, пригодного для проживания, либо имеют документы для госрегистрации права собственности на такое жильё, либо были зарегистрированы по месту жительства в утраченном помещении.
Кроме того, жилищный сертификат может получить собственник жилья, снятый с регистрационного учёта из-за службы в армии или зарегистрированный в другом регионе по уважительной причине.
«Государственные жилищные сертификаты выдаются гражданину, для которого и для всех членов семьи которого утраченное жилое помещение являлось единственным», — говорится в документе.
К членам семьи относятся постоянно проживающие (‎либо признанные таковыми судом) по месту жительства в утраченных жилых помещениях на день объявления режима ЧС супруг или супруга, а также дети (в том числе усыновлённые), родители и усыновители получателя сертификата, его внуки и в исключительных случаях иные лица.
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