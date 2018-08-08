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В Вышнем Волочке отремонтировали набережную и установили новую детскую площадку
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В Вышнем Волочке отремонтировали набережную и установили новую детскую площадку 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: Тверская неделя
8 августа в Вышнем Волочке состоялось открытие двух объектов Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Отремонтировали асфальтовое покрытие на участке Бейшлотской набережной, а также установили детскую площадку по адресу: Двор фабрики «Парижская Коммуна», д.48.
Стоимость проекта по ремонту проезжей части Бейшлотской набережной составила более 1,1 млн рублей. Из регионального бюджета была предоставлена субсидия в размере 392 тыс. рублей, местный бюджет обеспечил свыше 553 тыс. рублей. Вклад местных жителей — 186,5 тыс. рублей, средства внебюджетных источников — 34 тыс. рублей. На участке набережной уложен новый асфальт, силами граждан также благоустроена прилегающая территория.
На установку новой детской площадки во дворе дома №48 по ул. Двор фабрики «Парижская Коммуна» было направлено 360 тыс. рублей, в том числе 144 — из областной казны. Софинансирование из муниципального бюджета составило более 127 тыс. рублей, средства жителей — около 60 тыс. рублей. Ещё 29,5 тыс. рублей привлечено из внебюджетных источников.
В этом году на реализацию проектов ППМИ сельским и городским поселениям, а также городским округам Тверской области из регионального бюджета направлено более 124 млн рублей. Всего в 2018-м планируется реализовать 204 проекта ППМИ в 142 поселениях и 60 проектов в 6 городских округах.
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