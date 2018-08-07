Правительство РФ утвердило план мероприятий по восстановлению прав дольщиков компании Urban Group

Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий (»дорожная карта») по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group. Дорожной картой предусмотрено завершение строительства всех объектов застройщика, включая жилые комплексы «Лайково» и «Лесобережный», — говорится в сообщении.

Согласно «дорожной карте», в августе текущего года правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства заключат соглашение о предоставлении из бюджета субъекта в Фонд 3 млрд руб.

«Средства будут направлены на финансирование первоочередных мероприятий по завершению строительства домов и объектов инфраструктуры Urban Group в период до конца 2018 г. В том числе будет произведено инженерно-техническое обследование и экспертиза проектно-сметной документации, необходимые для начала строительных работ. Все дома и объекты инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 г., в зависимости от текущей стадии их строительной готовности. Дефицит финансирования строительства жилых домов с «дорожной картой» планируется покрыть за счет средств федерального бюджета Российской Федерации и правительства Московской области. Субъектом также будут выделены средства, необходимые для завершения строительства школ, детских садов и других объектов инфраструктуры», — сообщили в «Дом.РФ».