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Правительство выделило 3 млрд рублей на завершение строительства объектов Urban Group
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Правительство выделило 3 млрд рублей на завершение строительства объектов Urban Group 

Rambler News Service 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 3000000 тыс. рублей для предоставления субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» … для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства — многоквартирных домов, застройщиками которых являются ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал», АО «Континент проект» и на строительство которых привлекались средства граждан — участников долевого строительства», — говорится в документе.
Средства также будут выделены для погашения расходов в соответствии с пунктом 3 статьи 59 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» без использования специального банковского счета.
Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. В мае компания временно приостановила продажи недвижимости в жилых комплексах Urban Group, объяснив это аудитом компании и заявила о начале формирования антикризисной команды. В июне Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подал иски о банкротстве пяти компаний Urban Group.
В июле Арбитражный суд Московской области признал банкротами пять компаний, входящих в Urban Group: «Экоквартал» (ЖК «Митино О2»), «Ваш город» (ЖК «Видный город»), «Континент Проект» (ЖК «Солнечная система»), «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), «Ивастрой» (ЖК «Лайково»).
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