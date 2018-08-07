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Все дома Urban Group будут сданы до конца 2022 года
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Все дома Urban Group будут сданы до конца 2022 года 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Правительство России утвердило план мероприятий ("дорожную карту") по восстановлению прав участников долевого строительства в многоквартирных домах разорившейся компании Urban Group. Об этом сообщает Минстрой России.
В августе правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства заключат соглашение о выделении из подмосковного бюджета трех миллиардов рублей. Деньги пойдут на финансирование до конца этого года первоочередных мероприятий по завершению строительства домов и объектов инфраструктуры Urban Group. В том числе будет произведено инженерно-техническое обследование и экспертиза проектно-сметной документации, необходимые для начала строительных работ.
Все дома и объекты инфраструктуры (например, школы и детсады) планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Финансироваться строительство будет за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области.
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