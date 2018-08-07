Земля «Минерал Групп» продается за 5 млн рублей

В Новосибирской области выставлены на продажу земельные участки обанкроченного ООО «Минерал Групп». Компания намеревалась построить здесь комплекс по добыче и переработке титан-циркониевых руд.

Объявление о предстоящем аукционе опубликовал конкурсный управляющий Сергей Уразгильдеев. В единый лот внесены три участка сельскохозяйственного назначения, расположенные в Филипповском сельсовете Ордынского района Новосибирской области. Их общая площадь составляет 61,1 га.

Начальная цена лота составляет 5 млн руб. Торги пройдут 11 сентября 2018 года.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ООО «Минерал Групп» было создано екатеринбургским ООО «Сибирский промышленный холдинг» для разработки Филипповского участка Ордынской циркон-ильменитовой россыпи. Стоимость проекта в 2010 году оценивалась в 1,25 млрд руб. В 2015 году СМИ сообщили о том, что холдинг решил отказаться от проекта, в который уже вложил около $10 млн