Чистая прибыль «Сибура» по МСФО в I полугодии снизилась на 30,3%

МОСКВА, 7 августа. / ТАСС /. Чистая прибыль "Сибур Холдинга" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2018 года сократилась на 30,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 45,9 млрд рублей, сообщила компания.

Снижение показателя «Сибур Холдинг» связывает с отражением прибыли от продажи «Уралоргсинтеза» в аналогичном периоде 2017 года, а также убытков от курсовых разниц, связанных со снижением курса рубля против доллара и евро, и соответствующей переоценкой долговых обязательств в иностранной валюте.

Показатель EBITDA компании увеличился на 18,7% и составил 89,2 млрд рублей благодаря росту данного показателя на 58% в сегменте газопереработки и инфраструктуры, компенсировавшему снижение показателя в нефтехимических бизнесах на фоне сузившихся спредов.

Выручка «Сибур Холдинга» в отчетном периоде выросла на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 257,7 млрд рублей. Наибольший вклад в рост этого показателя внес сегмент газопереработки и инфраструктуры — здесь выручка увеличилась на 34,4%, до 106,5 млрд рублей в основном за счет роста объемов продаж сжиженных углеводородных газов (СУГ) и позитивной ценовой динамики для данного продукта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Выручка сегмента олефинов и полиолефинов увеличилась на 13% и составила 48,2 млрд рублей, рост преимущественно связан с динамикой цен на полипропилен, БОПП-пленки и этилен, мощности по производству которых компания ранее расширила или ввела в строй. При этом рост в этом сегменте был компенсирован небольшим снижением выручки от продаж полиэтилена.

Выручка сегмента пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов увеличилась на 2,6%, до 78,2 млрд рублей в основном за счет позитивной ценовой динамики пластиков и продуктов оргсинтеза.

Капзатраты и долговые обязательства

Капитальные вложения «Сибур Холдинга» в первом полугодии 2018 года выросли на 44,3% и составили 70,3 млрд рублей. Повышение уровня капвложений компания связывает с ростом объемов финансирования проекта «Запсибнефтехим». Общий прогресс по реализации проекта на 30 июня увеличился до 84% по сравнению с 71% на 1 января 2018 года. По состоянию на 30 июня 2018 года сумма накопленных инвестиций в проект с начала его финансирования составила 354 млрд рублей, что эквивалентно $6 млрд

Объем долговых обязательств компании на 30 июня составил 325,5 млрд рублей, увеличившись на 4,2% к уровню на конец предыдущего года. Чистый долг компании по итогам первого полугодия составит 301,7 млрд рублей, что на 14,3% выше показателя на 31 декабря 2017 года. Соотношение чистый долг/EBITDA на отчетную дату составило 1,7х.

Производственные результаты

По итогам первого полугодия 2018 года газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) «Сибура» переработали 10,8 млрд куб. м попутного нефтяного газа (ПНГ), превысив показатели аналогичного периода 2017 года на 0,7%. В результате на ГПЗ было выработано 9,4 млрд куб. м природного газа. Объем фракционирования ШФЛУ (широкой фракции легких углеводородов) увеличился на 5,6% и составил 3,7 млн т, дополнительные объемы позволили увеличить объемы реализации СУГ на 18,4%, до 2,6 млн т. Объем реализации природного газа незначительно превысил показатель аналогичного периода 2017 года и составил 9 млрд куб. м.

Дивиденды от участия в СП "Сибур Холдинг" по итогам первого квартала 2018 года получил дивиденды от своих совместных и ассоциированных предприятий в размере 1,107 млрд рублей, что на 13,4% ниже аналогичного показателя в 2017 года, следует также из отчетности компании по МСФО.

По итогам шести месяцев 2017 года этот показатель составлял 1,273 млрд рублей.

При этом объем инвестиций холдинга в СП и ассоциированные предприятия в отчетном периоде увеличились на 1,8% к уровню на 31 декабря 2017 года — до 34,287 млрд рублей. В частности, в «Русвинил» компания инвестировала 19,265 млрд рублей (-0,21%), в Южно-Приобский ГПЗ — 6,224 млрд рублей (+1,7%), в Reliance Sibur Elastomers Private Limited — 3,640 млрд рублей (+7%), в НПП «Нефтехимия» — 2,664 млрд рублей (+3,1%), в «Сибгазполимер» — 2,461 млрд рублей (+8,8%), в «СПГ Новаинжиниринг» — 32 млн рублей при отсутствии инвестиций на конец 2017 года, инвестиции в СНХК сохранились на уровне 1 млн рублей.

Продажа цистерн для СУГ "Сибур Холдинг" принял решение продать в течение года свои цистерны для перевозки СУГ, сказано также в отчете.

Активы планируются к выбытию в течение 12 месяцев третьей стороне на рыночных условиях.

Как говорится в отчете, по состоянию на 30 июня 2018 года их балансовая стоимость составила 4,398 млрд рублей.

О компании

"Сибур" — вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. «Сибур» реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира. По итогам 2017 года выручка компании составила $7,8 млрд, скорректированная EBITDA — $2,9 млрд