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Правительство России выделило аграриям 5 млрд рублей субсидий на топливо
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Правительство России выделило аграриям 5 млрд рублей субсидий на топливо 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Москва, 7 августа /Синьхуа/ — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей субсидий на компенсацию затрат аграриям из-за роста цен на топливо. Документ опубликован на сайте правительства.
"Средства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", — заявили в кабмине.
Отмечается, что субсидии распределены между 79 субъектами России, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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