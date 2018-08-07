Правительство России выделило аграриям 5 млрд рублей субсидий на топливо

Москва, 7 августа / Синьхуа / — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей субсидий на компенсацию затрат аграриям из-за роста цен на топливо. Документ опубликован на сайте правительства

"Средства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", — заявили в кабмине.

Отмечается, что субсидии распределены между 79 субъектами России, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур. —0—