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Курс доллара превысил 65 рублей
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Курс доллара превысил 65 рублей 

Газета.Ru 20 минут назад
Курс доллара превысил 65 руб. впервые с 11 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 1,6 руб., до 65,05 руб.
Курс евро поднялся на 1,5 руб., до 75,15 руб.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 25,79 коп., до 73,82 руб., курс доллара увеличился на 5,25 коп., до 63,59 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 14,49 коп., составив 68,19 руб.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,12%, до $74,56 за баррель.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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