Членство в СРО стало обязательным для сноса капитальных построек

Подписанные президентом России Владимиром Путиным поправки в Гражданский кодекс РФ, в частности, регулируют процедурные вопросы, связанные со сносом объектов капитального строительства.

Так, теперь соответствующие работы вправе выполнять только индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Требования к членам СРО, осуществляющим снос объектов капитального строительства применяются аналогично требованиям к лицам, осуществляющим капитальный ремонт.

Освобождены от обязательного членства в СРО предприятия, осуществляющие снос объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.