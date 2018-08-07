От лесной отрасли в бюджет Кировской области поступило более 1 млрд рублей

За первое полугодие 2018 года в бюджет Кировской области от лесного комплекса поступил 1 млрд 100 тысяч рублей, что на 32% выше уровня прошлого года, сообщили в пресс-центре Правительства области.

Из этой суммы налоговые доходы составили 0,7 млрд рублей, неналоговые — 0,4 млрд рублей. В федеральный бюджет от использования лесов за первые шесть месяцев этого года поступило почти 0,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления в федеральный бюджет увеличились на 37,1%.

Всего в лесной отрасли региона работает более 1,5 тысяч организаций, из них деревообработкой занимаются около 900 организаций, лесозаготовкой — 600.

В 2017 году предприятия лесопромышленного комплекса Кировской области произвели продукции на 23 млрд рублей. Устойчивая тенденция к росту по основному экономическому показателю «отгрузка товаров» подтверждает динамику развития лесной отрасли. За первое полугодие 2018 года этот показатель составил 14,9 млрд рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%.

Кроме того, на сегодняшний день в регионе реализуется пять приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: ООО «Лестехснаб плюс», ООО ПКП «Алмис», ООО «Хольц Хаус», ООО «Партнер», ООО «Вятский фанерный комбинат» (вторая очередь). Четыре проекта признаны завершенными. Среди них — первая очередь ООО «Вятский фанерный комбинат», АО «Красный якорь», АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат», ООО «Стройлес». Общий объем вложений по всем инвестпроектам составляет порядка 10 млрд рублей, создано более 4 тысяч рабочих мест.

Заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков отметил, что со всеми инвесторами подписаны соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, результатом которых стало повышение социальной ответственности бизнеса и реальная поддержка инициатив и проектов муниципальных образований региона.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области