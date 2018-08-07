Ещё
От лесной отрасли в бюджет Кировской области поступило более 1 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.66
+0.08 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

От лесной отрасли в бюджет Кировской области поступило более 1 млрд рублей 

Vyatka-grad.ru 3 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
За первое полугодие 2018 года в бюджет Кировской области от лесного комплекса поступил 1 млрд 100 тысяч рублей, что на 32% выше уровня прошлого года, сообщили в пресс-центре Правительства области.
Из этой суммы налоговые доходы составили 0,7 млрд рублей, неналоговые — 0,4 млрд рублей. В федеральный бюджет от использования лесов за первые шесть месяцев этого года поступило почти 0,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления в федеральный бюджет увеличились на 37,1%.
Всего в лесной отрасли региона работает более 1,5 тысяч организаций, из них деревообработкой занимаются около 900 организаций, лесозаготовкой — 600.
В 2017 году предприятия лесопромышленного комплекса Кировской области произвели продукции на 23 млрд рублей. Устойчивая тенденция к росту по основному экономическому показателю «отгрузка товаров» подтверждает динамику развития лесной отрасли. За первое полугодие 2018 года этот показатель составил 14,9 млрд рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%.
Кроме того, на сегодняшний день в регионе реализуется пять приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: ООО «Лестехснаб плюс», ООО ПКП «Алмис», ООО «Хольц Хаус», ООО «Партнер», ООО «Вятский фанерный комбинат» (вторая очередь). Четыре проекта признаны завершенными. Среди них — первая очередь ООО «Вятский фанерный комбинат», АО «Красный якорь», АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат», ООО «Стройлес». Общий объем вложений по всем инвестпроектам составляет порядка 10 млрд рублей, создано более 4 тысяч рабочих мест.
Заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков отметил, что со всеми инвесторами подписаны соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, результатом которых стало повышение социальной ответственности бизнеса и реальная поддержка инициатив и проектов муниципальных образований региона.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кирове дольщики дома по Сурикова 39/3 в течение двух недель получат ключи от квартир В Уржумском районе начали ремонтировать гидроузел В Кировской области зафиксирован самый высокий рост тарифов ЖКХ в стране
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег189
«Северный поток-2» прошел точку невозврата195
Россияне массово скупают ноутбуки161
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России87
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»6
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение