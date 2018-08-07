Сбербанк подал иск о включении требований на 1,3 млрд рублей в реестр кредиторов «Юлмарта»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. / ТАСС /. Сбербанк подал иск о включении требований на 1,3 млрд рублей в реестр кредиторов интернет-ретейлера «Юлмарт», в отношении которого в июне начата процедура банкротства — наблюдение. Как сообщается в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, иск пока оставлен без движения.

"В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление ПАО «Сбербанк России» о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 1,33 млрд рублей как обеспеченные залогом. Заявление ПАО «Сбербанк России» оставить без движения. Предложить кредитору устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов в суд в срок до 03.09.2018 года", — сказано в определении суда.

Среди заявивших свои требования о включении в реестр уже более 15 предприятий, следует из данных картотеки. По данным материалов дела, иск о банкротстве компании подал Олег Морозов , перекупивший часть долга «Юлмарта» у совладельца компании Дмитрия Костыгина . Долг компании образовался в результате получения кредита в Газпромбанке на 1 млрд рублей, который был взят на пополнение оборотных средств компании. Требования к группе «Юлмарт» предъявляют также ряд банков, в числе которых Сбербанк. Сам Костыгин находится под домашним арестом, его обвиняют в мошенничестве на 1 млрд рублей.

НАО «Юлмарт» принадлежит трем партнерам — Августу Мейеру и Костыгину (более 60% акций), а также Михаилу Васинкевичу (остальные акции).

Ранее сообщалось, что НАО «Юлмарт» сменит юридическое лицо, на какое именно — не уточнялось. По данным официального сайта, группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьюторская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны. В 2018 году компания продолжит оптимизацию торговой сети и штата сотрудников.